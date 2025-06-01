DEM Parti Van İl Başkanı'ndan Vekil Dindar'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

DEM Parti Van İl Başkanı'ndan Vekil Dindar'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
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DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de trafik kazası geçirdi. İl Başkanı Veysi Dilekçi, Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

DEM PARTİ VAN İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirmesinin ardından DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, Kayseri Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Milletvekili Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan Vanspor- Batman Petrolspor maçını izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. Belinde bir incinme yaşanıyor. Şu an durumu iyi. İnşallah bir an önce taburcu olur" dedi.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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