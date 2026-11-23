(TBMM) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 26 Kasım günü toplanması beklenen Milli Güvenlik Kurulundan teyit ve tespit kararının çıkması yönünde beklentileri olduğunu belirterek, "Bu kararla birlikte yasanın da yaşama geçmesi yönünde beklentimizi ifade edelim. Daha fazla geciktirmeden hızla yürürlüğe koymak gerekiyor. Hızla bu teyit ve tespit aşamasını aşmak gerekiyor" diye konuştu.

Dem Parti Grup Başkanıvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, kademeli emeklilik tartışmasına ilişkin, "Burada büyük bir adaletsizlik var. Bir günlük farkın bedelini insanlar yaşamlarıyla ödüyor. Yıllara varan emeklilikte erteleme ile karşı karşıya kalıyor. Aslında milyonlarca insana mezarda emeklilik dayatılıyor. Emeklilikte Adalet Derneği'nin hesabına göre yaklaşık 4,5 milyon emekçiyi ilgilendiren bir meseleyle karşı karşıyayız. DEM Parti olarak bu konuda kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na verdik. Bu teklifin bir an önce yasalaşması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Koçyiğit, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğunu, TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırının 38 bin 24 TL olduğunu anımsatarak, "İnsanların emekli olduktan sonra insanca yaşayabileceği bir sistemin oluşması lazım. En düşük aylık ne kadar olacak? Kök aylıklar yeniden hesaplanacak mı? Aynı primleri ödeyenler arasında emeklilik yılı nedeniyle oluşan adaletsizlik giderilecek mi?" ifadesini kullandı.

Koçyiğit, "En düşük aylık insanca yaşamaya yetecek düzeye yükseltilmeli. Aylık bağlama oranları yeniden düzenlenmeli ve intibak adaletsizliği bir an önce giderilmelidir" diye konuştu.

"ZAMANIN SUSURLUK'U NEYSE BUGÜNÜN FON VURGUNU AYNI"

Koçyiğit, fon krizine ilişkin, "Ortaya çıkan tabloya bakalım. Mesele bir denetim eksikliğidir. Halkın parasının çalındığını ve büyük bir vurgun yapıldığını görmemiz gerekiyor. Yatırımcının parasını koruması gereken kurumlar, bizzat bu vurgunun paydaşı olmuş. Büyük bir çürümeden bahsetmeliyiz. Zamanın Susurluk'u neyse bugünün de fon vurgunu aynıdır. Hiç kimseyi yargı önünde ispatlanmayan bir şeyden suçlamak istemeyiz. Ama bir örgüt var ama hala örgütün başının kim olduğunu bilmiyoruz, örgütün içinde kimlerin yer aldığını bilmiyoruz, örgütün siyasal, bürokratik, kurumsal ayağını bilmiyoruz. Çünkü bütün soruların cevabı AKP'ye çıkıyor. Fon vurgununun çeşitli ayakları olduğunu görüyoruz. Listenin açıklanması gerekiyor. Burada hukuk işleyecekse en başta bu vurgunu yapanlara işlemeli" ifadesini kullandı.

Koçyiğit, "Türkiye, artık yatırımcılar açısından güven vermeyen bir statüye gelmiş durumda. Bugünkü en temel sorunlarından bir tanesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bağımsız olması gereken denetleme kurumları siyasete angaje olmuş durumda. Kamu gücü pervasız bir biçimde kullanılıyor. Fon vurgununun önünde bir siyasi koruma kalkanı var" diye konuştu.

"BARIŞ, GÜNCEL SİYASETİN ÜZERİNDE BİR MESELE"

Koçyiğit, TBMM'de kurulması öngörülen İzleme Komisyonu'na ilişkin bir soru üzerine, "Kesin bir takvim yok. Ama aralık ayı itibarıyla komisyonun kurulmasını bekliyoruz. Muhtemelen kurulduktan kısa bir süre sonra da aslında kendi çalışma yöntemini, yönetmeliğini, nasıl bir çalışma silsilesi takip edeceğini görüşecektir ve kısa bir süre içerisinde de çalışmasını bekliyoruz. Hızlı bir şekilde kurulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Koçyiğit, bir başka soru üzerine, 26 Kasım günü toplanması beklenen Milli Güvenlik Kurulundan teyit ve tespit kararının çıkması yönünde beklentileri olduğunu belirterek, "Bu kararla birlikte yasanın da yaşama geçmesi yönünde beklentimizi ifade edelim. Daha fazla geciktirmeden hızla yürürlüğe koymak gerekiyor. Hızla bu teyit ve tespit aşamasını aşmak gerekiyor" diye konuştu.

Koçyiğit, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in komisyona üye vermeyeceğine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim için barış, şahısların, partilerin ve güncel siyasetin üzerinde bir meseledir. Bu süreçte herkesin paydaş olması, herkesin gerçekten elini taşın altına koyması ve herkesin tarihin doğru tarafında durması gerektiğini, barıştan yana, çözümden yana da katkı koyması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla biz bu süreci bir kişi, bir parti, bir grup adına yürütmüyoruz. 86 milyon Türkiye'nin yararı için, 86 milyon yurttaş için barış ve demokratik toplum sürecini yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA