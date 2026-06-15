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Tülay Hatimoğulları: "15-16 Haziran Direnişini Saygıyla Selamlıyorum"

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 56. yıl dönümünde emekçilerin yanında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 56. yılında, bu görkemli direnişi saygıyla selamlıyorum. Dünden bugüne, açlığa, güvencesizliğe ve köleliğe karşı boyun eğmeden mücadeleyi omuzlayan tüm emekçilerin yanındayız" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Emeğin tarihini dişiyle tırnağıyla, sokak sokak yazanların ayak sesleri hala kulaklarımızda… 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 56. yılında, bu görkemli direnişi saygıyla selamlıyorum. Dünden bugüne; açlığa, güvencesizliğe ve köleliğe karşı boyun eğmeden mücadeleyi omuzlayan tüm emekçilerin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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