Delta Air Lines'ta teknik arıza 2 binden fazla uçuşta iptal ve gecikmeye yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Delta Air Lines, pazar günü ABD genelinde 2.000'den fazla uçuşunu ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı. Gecikme ve iptallerin, şirketin ağırlık ve denge otomasyon sistemindeki bir sorundan kaynaklandığı bildirildi.
LOS ANGELES, 23 Kasım (Xinhua) -- ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines, yaşadığı teknik sorun nedeniyle pazar günü ABD genelinde 2.000'den fazla uçuşunu ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldı.
Gecikmelerin, şirketin ağırlık ve denge otomasyon sistemindeki bir sorundan kaynaklandığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua