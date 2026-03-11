DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Özbek gazetecilere iftar verdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Özbekistan İş Konseyi, Özbek basın mensupları için iftar programı düzenledi.

DEİK Türkiye- Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven'in ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen iftar programında, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov, Özbekistan Ulusal Medya Birliği Başkanı Adilcan Taciyev de hazır bulundu.

Büyükelçi Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayan ve karşılıklı yatırımları teşvik eden DEİK'in, Türk iş insanlarını ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek işbirliğine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Büyükelçilik olarak ticaret ve yatırım faaliyetlerinde gerçek potansiyeli yakalayabilmek için iş dünyasını desteklemeye devam ettiklerini belirten Ulutaş, iki ülke cumhurbaşkanlarının vurguladığı şekilde, kardeşlik hukukuna dayalı stratejik ortaklıklarını her alanda güçlendirmek istediklerinin altını çizdi.

Özgüven de her ramazanda Özbek gazetecilerle iftar programında bir araya gelmenin artık gelenek haline geldiğini dile getirdi.

Türk iş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerini koordine etmekle görevli DEİK'in, 1985'ten bu yana Türkiye ile diğer ülkeler arasında ticaretin artırılmasına katkı sunmak için 153 iş konseyiyle, "Ticari Diplomasi" mottosuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Özgüven, "DEİK, Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve profesyonellerinin üye olduğu gönüllü ticari diplomasi platformudur." dedi.

Özgüven, Türkiye-Özbekistan İş Konseyinin kurulduğu 1993'ten beri Türk ve Özbek iş insanlarını ve devlet yetkililerini bir araya getiren farklı etkinlikler düzenleyip, ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkılar sunduğunu vurgulayarak çok sayıda üst düzey ziyaretler ile farklı etkinliklerin yapıldığı 2025 yılının iş konseyi açısından oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

2016'da 1,3 milyar dolar olan Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2025'te 3,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Özgüven, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için Türkiye-Özbekistan İş Konseyi ve iş dünyası temsilcileri olarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taciyev de Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştiğini, gazetecilerin de bu ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarının olduğunu kaydetti.

İftarda, davetlilere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.