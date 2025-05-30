Defne'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Hatay'ın Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ballıöz Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.