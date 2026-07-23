Judocu dedesinden esinlenip muaythai sporuna başlayan Hasan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

ADANA'da judocu dedesinden ilham alarak muaythai sporuna başlayan Hasan Öztürk (15), Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Dünya şampiyonasında altın madalya hedefleyen Öztürk, "Dedemin adını yaşatmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

Lise öğrencisi Hasan Öztürk, adını taşıdığı 66 yaşındaki dedesinin judo anılarıyla büyüdü. Dedesinin fotoğraflarından ve anlattıklarından etkilenerek muaythai sporuna başlayan Öztürk, sıkı antrenman programıyla çalışmalarını sürdürdü. Sanguchi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Öztürk, 14-19 Temmuz tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor Salonu'nda düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda tüm rakiplerini mağlup ederek 60 kiloda Alt Gençler Türkiye şampiyonu oldu. Antrenörü Mehmet Fidan ve ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Öztürk, hedefinin dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

'DEDEM BANA HEP İLHAM OLDU'

Spora başlama hevesinin dedesinden geldiğini belirten Hasan Öztürk, "Dedem Hasan Öztürk, gençlik yıllarında judo ile ilgileniyordu. Siyah kuşağı vardı ve evde hep başarılarından bahsedilirdi. Onun fotoğraflarıyla büyüyünce bana ilham kaynağı oldu. Ben de spora ilgi duymaya başladım ve muaythai sporuna başladım. İlk antrenmanlarımı okulun bodrum katında yaptım. Burada hocam bendeki ışığı fark etti ve birlikte çalışmaya başladık. Onun sayesinde bu sporu sevdim. Daha güzel yerlere gelmek istiyorum" dedi.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyleyen Öztürk, "İki Türkiye üçüncülüğüm ve bir Türkiye ikinciliğim var. Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Hedefim artık dünya şampiyonasında ülkeme altın madalya kazandırmak. Dedemi gururlandırmak ve adını yaşatmak istiyorum. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

Antrenör Mehmet Fidan ise en büyük hedeflerinin gençleri sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirterek, Hasan'ın elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı