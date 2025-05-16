DEAŞ Üyesine Para Aktaran Sanığa 5 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

DEAŞ Üyesine Para Aktaran Sanığa 5 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
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Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen Y.T., 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Sanık, suçlamaları reddetti.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığa "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.T. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Y.T'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen R.A. tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre 4 ayrı işlemde toplamda 10 bin 655 lira para gönderdiğinin tespit edildiğini ve bu paranın Y.T. tarafından çekilerek örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığını belirtti.

Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişi ile görüşme kaydı da tespit edilen Y.T'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdığın sanık Y.T'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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