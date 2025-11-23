DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 13 Gözaltı
Gaziantep'te jandarma, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında finans sağlayan kişilerin adresleri tespit edildi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'e finans sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etti. 12 farklı adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.