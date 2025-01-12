Davraz Kayak Merkezi iki haftada 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi, iki haftada yaklaşık 100 bin kişiyi konuk etti.

Toros Dağları'nın zirvesinde 2 bin 635 rakımlı Eğirdir Gölü manzaralı Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı, merkezdeki otellerin doluluk oranı ise yüzde 70'e yükseldi.

Isparta İl Özel İdaresi Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, gazetecilere, sezonun iki hafta önce başladığını belirterek, bu sürede yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle misafir sayısında istedikleri rakamlara ulaşamadıklarını belirten Ertuğrul, "Bu yıl, çok şükür Rabbim kar bereketini bizden esirgemedi. Beklentimiz, ziyaretçi sayısının bu yıl çok daha yüksek seviyelere ulaşması. Tüm misafirlerimize elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bölgedeki otellerin yüksek kapasiteyle çalıştığını ifade eden Ertuğrul, saatte 1500 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 kilometre uzunluğundaki gondol tesisinin hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencisi Buket Demir, arkadaşlarıyla Davraz'a eğlenmeye geldiklerini dile getirerek, "Daha önceden de gelmiştim, vakit geçirmek için güzel bir yer." diye konuştu.