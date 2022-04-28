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Datça Kaymakamı Çoban iftar verdi

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kadir gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kadir gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydan'ında yapılan iftara, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 480 kişiyle iftarda buluşan Çoban, ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programda Çoban ile Kaymakam Adayı Özlem Doğan, masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

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