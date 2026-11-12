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Datça'da deniz turizmi için yeni hudut kapısı Kaymakam Atıcı'nın katılımıyla açıldı

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Datça'da deniz turizmi için yeni hudut kapısı Kaymakam Atıcı'nın katılımıyla açıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde Körmen Yat Limanı Deniz Hudut Kapısı, Kaymakam Murat Atıcı'nın katılımıyla törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından tesiste inceleme yapılırken yeni kapının ilçenin deniz turizmine, ekonomisine ve uluslararası tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz turizminin gelişimine ve uluslararası tanıtıma katkı sağlaması amacıyla Körmen Yat Limanı Deniz Hudut Kapısı törenle hizmete açıldı.

Karaköy Mahallesi'nde Datça Kaymakamı Murat Atıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış, bölge turizmi ve ekonomisi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açılışın ardından yetkililer tesiste incelemelerde bulundu.

Yeni deniz hudut kapısının ilçenin deniz turizmine, ekonomik gelişimine ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: AA
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