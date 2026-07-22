Depremde ağır hasar gören Darende Çarşısı yıl sonunda tamamlanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'nın Darende ilçesindeki eski çarşı alanında yapımı süren yeni çarşı projesinde çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Darende Belediyesinin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, 8 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

Dört blok halinde inşa edilen yeni çarşıda taşıyıcı sistem ve kaba yapı imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken, projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85'e ulaştı.

İnşaatta sona yaklaşılmasıyla birlikte iş yerlerinin iç bölme duvarlarının örülmesine başlanırken, ince işçilik, elektrik, mekanik tesisat ve altyapı imalatları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Toplam 251 dükkandan oluşacak projede, 195 iş yeri zemin katta, 56 iş yeri ise üst katta yer alacak. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 200 araç kapasiteli kapalı otopark da hizmet verecek.

Deprem sonrası ilçenin ticari hayatını yeniden canlandırması hedeflenen projeyle esnafın güvenli ve modern iş yerlerine kavuşması, ilçe merkezindeki otopark ihtiyacının karşılanması ve çarşı dokusunun yeniden oluşturulması amaçlanıyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü, yeni çarşının yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.