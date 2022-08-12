Dar sokakta otomobiliyle hız yaptı; çocuklar ölümden döndü

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dar sokakta oyun oynayan 4 çocuk, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan kendilerini kenara atarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan E.Y.'ye 200 lira ceza kesilip, hakkında 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Ölümden dönen çocuklardan Eylül Ayraç, "Duvara yaslanıp parmak ucuma çıktım. O şekilde zar zor atlattık" dedi.

Marmaraereğlisi'ne bağlı yazlık konutların bulunduğu Yeniçiftlik Mahallesi Mısır Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir grup çocuk dışarıda oynarken, E.Y., kullandığı 34 DZS 384 plakalı otomobiliyle dar sokakta hızla ilerlemeye başladı. E.Y., çocukları fark etmesine karşın hızını düşürmedi. 4 çocuk, kendilerini duvar kenarına attı. Çocukların oynadığı topa çarpan otomobilin sürücüsü, hızını düşürmeden bölgeden uzaklaştı. Çocukların aileleri, sitenin güvenlik kamerasının kaydettiği olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Çocuklardan Eylül Ayraç'ın teyzesi Meral Osmanoğlu ise "O anı gördükten sonra oturduğum yerden fırladım. Rüzgar uğultusu gibi bir ses geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Dışarı çıktığımda çocuklar çok korkmuşlardı. Yeğenim duvarın ayakucunda duvara yaslanmış. Ela, saniye ile içeri girdi. Diğer çocuklar arabanın arkasına saklandılar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Gereken cezayı vermelerini istiyorum" dedi.