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DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu'ndan AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu'ndan AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, beraberindeki heyetle Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek federasyon çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Karslıoğlu, beraberinde Genel Başkan Vekili Yavuz Yılmaz ve Genel Sayman Timuçin Güvercin ile AA Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve çalışanlarla bir araya geldi.

Mustafa Karslıoğlu, federasyonun faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecekte yapacakları projeleri anlattı.

AA Bölge Müdürü Erikan da kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Karslıoğlu, Erikan'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
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