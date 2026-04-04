DAİB Başkanı Tanrıver, Silopi'de ihracatçılarla buluştu

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihracatçılarla bir araya geldi.

Tanrıver, bir otelde düzenlenen programda çalışmaları ve bölgedeki faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Tanrıver, düzenli toplantılar yaparak sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Programda, ihracatçılar görüş ve taleplerini dile getirdi.