Haberler

Bakü'de D8 Enerji Bakanları 1. Toplantısı yapıldı

Bakü'de D8 Enerji Bakanları 1. Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatı'na üye ülkelerin enerji bakanları, enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Toplantıda Bakü Bildirisi kabul edilirken, D8 Enerji ve İklim Merkezi tüzüğünün ön tanıtımı yapıldı.

Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatına üye ülkelerin enerji bakanları, enerji alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

Bakü Enerji Forumu kapsamında düzenlenen D8 Enerji Bakanları 1. Toplantısı, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Iqbal Hassan Mahmood, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile İran, Endonezya ve Pakistan'dan yetkililer katıldı.

Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada, D8 ülkelerinin enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, üye ülkelerin büyük hidrokarbon üreticileri, hızla büyüyen enerji pazarları ve ekonomileri, güçlü yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve artan nüfuslarıyla öne çıktığını ifade etti.

Bu özelliklerin enerji değer zincirinin tüm aşamalarında işbirliği için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bayraktar, "D8 çerçevesinin önümüzdeki dönemde enerji alanındaki işbirliğinde daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin D8 ülkeleri arasında hidrokarbonlar, enerji dönüşümü ve enerji bağlantıları alanlarında güçlendirilmiş işbirliğini güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Bayraktar, D8 platformunun yalnızca bir diyalog mekanizması değil, aynı zamanda somut projeler ve ortaklıklar üretebilen bir yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, enerji alanındaki tüm başlıklarda D8 üyesi ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır." diye konuştu.

Toplantı kapsamında "Bakü Bildirisi" kabul edilirken, "D8 Enerji ve İklim Merkezi" tüzüğünün ön tanıtımı da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
Odegaard'ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti

Taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti
50 bin TL’lik konser fiyaskosu yargıya taşındı: Travis Scott hakkında suç duyusunda bulunuldu

Travis Scott konserinden çıktı, soluğu adliyede aldı!
Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı

Kümese girip dehşet saçtılar! Kamera o anlarda kayıttaydı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı

14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü: Sebebi ifadesinde ortaya çıktı
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor