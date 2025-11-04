Cumhuriyetçiler, Ek Beslenme Yardım Programı için Finansman Teklifini Engelledi

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi senatörler, 34 gündür süren hükümet kapanması nedeniyle rezervleri tükenen Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) için yeniden finansman sağlanmasını amaçlayan teklifi engelledi.

Hafta sonu itibarıyla yaklaşık 42 milyon Amerikalının yardım ödemeleri kesilirken, Demokrat Senatör Jeff Merkley ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in öncülüğünde 44 Demokrat senatör, SNAP fonlarının "oy birliğiyle" onaylanması teklifini Senato'ya sundu. Teklif, Cumhuriyetçi senatörlerin itirazıyla oylama yapılmadan reddedildi.

Teklifi reddeden Cumhuriyetçi Senatör John Barrasso, konuya dair yaptığı açıklamada, yardımların yeniden sağlanmasının en "doğrudan yolunun" hükümetin açılması olduğunu belirterek, "Demokratlar gerçekten zor durumdaki ailelere yardım etmek istiyorsa, temiz bir geçici finansman kararını engellemeyi bırakmalı." dedi.

Demokrat Senatör Merkley ise Başkan Donald Trump'ı siyasi çıkar uğruna kırılgan durumdaki Amerikalıları riske atmakla suçlayarak "Başkan Trump'ın yeni bir stratejisi var, 'Amerika'yı aç bırakma planı.' Çocuklara, yaşlılara ve ailelere zarar vermek için gıdayı bir silah olarak kullanmak yanlış." ifadelerini kullandı.

Merkley, Trump yönetiminin geçen ay, Kongre tarafından tahsis edilen acil durum fonları sayesinde hükümet kapalı olsa dahi SNAP ödemelerini sürdürebileceğini belirttiğini ancak bu açıklamayı daha sonra Tarım Bakanlığı sitesinden kaldırdığını aktardı.

Yönetimin yalnızca kasım ayı yardımlarının yarısını finanse etmeyi planladığına ve ödemelerde "birkaç haftadan birkaç aya kadar" gecikme olabileceğine işaret eden Merkley, "Başkan, yasayı takip etmek yerine Amerika'nın en kırılgan ailelerini siyasi piyon olarak kullandı. Çocuklar, yaşlılar ve aileler pazarlık unsuru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Merkley, "Bu kabul edilemez, Başkan, ailelerin aç kalmaması için acil durum fonları ile diğer yetkilerini kullanarak SNAP yardımlarını tam olarak finanse etmelidir." şeklinde konuştu.

Trump yönetimi, hükümetin kapanması nedeniyle SNAP yardımlarını kısmi olarak sağlayacak

The Hill'in haberine göre, Donald Trump yönetimi yetkilileri, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle bu ay SNAP gıda yardımlarının yalnızca kısmi olarak ödeneceğini bildirdi.

SNAP programını yöneten Patrick Penn, acil durum fonunda 4,65 milyar dolar bulunduğunu ve bu miktarın kasım ayı için ihtiyaç duyulan yaklaşık 9 milyar dolarlık tam desteği karşılamaya yetmediğini vurgulayarak, kalan açığın diğer kaynaklardan kapatılmasını "kabul edilemez risk" olarak niteledi.

Penn, bütçe açığını kapatmak için başka kaynaklara başvurulmayacağını belirterek, programdan yararlanan 40 milyondan fazla kişinin azaltılmış yardım alacağını ve kasım ayı ödemelerinde ciddi gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.