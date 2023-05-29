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Cumhuriyet Savcısı Akkaya hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Akkaya hayatını kaybetti

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, 42 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 42 yaşındaki Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defin işlemleri için Samsun'a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, hayatını kaybetti. Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 42 yaşındaki Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defin işlemleri için Samsun'a gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Ankara Başsavcılığı Ankara Güncel Haberler

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