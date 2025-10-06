Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın Açılışı Gerçekleşti

Başkentin ev sahipliği yaptığı Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de katıldı.

Bakan Bak, törendeki konuşmasında, Türkiye'de stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle, tenis yatırımları ve pek çok tesisiyle bir spor devrimi yaşandığını belirterek, "20 Ağustos'ta buradaydık. Hep beraber Türk tenisinin merkezi olan, kalbi olan bu tesisleri açtık. Bugün de önemli bir aşamaya birlikte şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın organize edilmesi Türk tenisi için önemli bir adım." dedi.

Eylül ve ekim aylarının Türk sporu bakımından verimli geçtiğini hatırlatan Bak, "Basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldu. '12 Dev Adam' uyandı. Yine Voleybol Kadın Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Daha dün golbol takımlarımız hem erkek hem kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Halterde dünya şampiyonu çıkardık. Bunların hepsi Türk sporunun nereye geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, tenise önemli yatırımlar yapıldığını söyleyerek, "Burası tenisin kalbi. İstanbul'da, İstinye'de bunun gibi bir tesis daha var. Onu da güncelliyoruz, yeni ilavelerle Türk tenisinin hizmetine alıyoruz. O da bitmek üzere, onun da açılışını yapacağız. Yine İzmir'de, Antalya'da, ülkenin her yerinde tenis var." şeklinde konuştu.

Dört büyük tenis turnuvası Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve ABD Açık'ın yanı sıra diğer branşlarda da Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkarmak istediklerini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Spor iyileştirir, birleştirir. Spor bir güçtür, ortak bir dildir. Bizim için diğer bir husus, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve obeziteyle mücadele. Dolayısıyla herkesi spora davet ediyoruz. Aileleri, çocuklarını yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarına, tenis kortlarına getirmelerini tavsiye ediyoruz."

Müderrisgil: "Bu özel kupa, Türk tenisinin en anlamlı, en prestijli kupasıdır"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil ise yalnızca yeni bir turnuvanın açılışını değil Türk tenisinde yeni biri dönemin başlangıcını da kutladıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alınan bu turnuva, Türkiye'de tenisin gelişimi için çok önemli bir etkiye ve prestije sahip. Cumhurbaşkanlığı makamının adını taşıyan bu özel kupa, Türk tenisinin en anlamlı, en prestijli kupasıdır. Bugünden itibaren her yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, hedeflerimizi ve vizyonumuzu en üst seviyeye çıkaracak, tüm çalışmalarımızı adeta taçlandıracak." ifadelerini kullandı.

"Herkes için tenis" anlayışını benimsediklerini hatırlatan Müderrisgil, "Futbol, basketbol ve voleyboldan sonra en çok izlenen spor dalı olan tenisi, isteyen herkes için erişilebilir kılmak öncelikli hedefimiz. Çıktığımız bu yolda istiyoruz ki her ilçemizde, ilimizde, bölgemizde tenis erişilebilir olsun, tanınsın, sevilsin, izlensin." şeklinde konuştu.

Müderrisgil, çok önem verdikleri bir diğer projeleri yeni tenis ligi formatıyla ilgili de şunları anlattı:

"Yürütmekte olduğumuz bir diğer çalışma da tenisin il bazında ve bölge bazında yaygınlaşmasını sağlamak üzere altyapı yaş gruplarını destekleyen ve tüm yurdumuzu kapsayan yeniden yapılandırılmış tenis ligi formatıdır. 2026 itibarıyla yeni tenis ligi formatımızı devreye alacağımızı da burada duyurmak isterim. Böylece teniste yetenek havuzumuzu her bölgeden katılım sağlamak suretiyle oluşturmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Bak ve Müderrisgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a plaket takdim etti.

Bu yıl ulusal çapta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda 34 farklı kategoride, 402 sporcu yarışacak.

Büyükler, masterlar, 18, 16, 14 ve 12 yaş gruplarının yanı sıra tekerlekli sandalye kategorilerindeki sporcuların da katılacağı organizasyon, 12 Ekim Pazar günü sona erecek.