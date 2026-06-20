İletişim Başkanı Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu, oyuncularını, teknik heyetini, kulüp yönetimini ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.