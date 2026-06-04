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Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede enerji, ulaştırma, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı dolayısıyla Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldiğini bildirdi.

Yılmaz, ata yurdu olarak nitelendirdiği Türkmenistan'ı ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını ele aldıklarını belirtti. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Enerjiden ulaştırmaya, ticaretten eğitime, bilim ve teknolojiden kültürel etkileşime kadar birçok başlıkta karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklarımızı daha ileriye taşıma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendiren her adımın, bölgemizin huzuruna ve refahına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Özellikle küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ortak tarih ve değerlerden güç alan Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin stratejik bir vizyonla geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Karşılıklı güven, birlik ve beraberlik anlayışı temelinde yürüttüğümüz çalışmalarla bölgemizde istikrarı desteklemeyi ve ortak kalkınma hedeflerimize birlikte ulaşmayı sürdüreceğiz. Misafirperverlikleri ve nazik kabulleri için dolayısıyla Sayın Berdimuhamedov'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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