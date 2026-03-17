Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile enerji, ticaret ve savunma konularında ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere değinildi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, enerji, ticaret ve savunma başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerinde durduk. Bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, ABD/İsrail-İran çatışmasının etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunduk. Savaşın uzaması, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıyor. Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir araya geldiğimiz Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand'a nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
