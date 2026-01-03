Cevdet Yılmaz: Düşük Cari Açık ile Desteklenen Enflasyonla Mücadelemizi Sürdürürken İstihdam ve İhracatı Artırmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dış ticaret performansımızı önümüzdeki dönemde daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Bu olumlu gelişmeler ile cari açığımız düşük seviyelerde kalmaya devam edecek, dış finansman ihtiyacımız azalacak ve finansal istikrarımız pekişecektir. Düşük cari açık ile desteklenen enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zorlu küresel koşullara rağmen Türkiye'nin ihracat performansını artırmaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, 2025 yılı Aralık ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 26,4 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Yılmaz, yıllık bazda ise 2025 yılı ihracatının, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde 273,4 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.

Hizmet ihracatına da dikkati çeken Yılmaz, turizm gelirleri dahil hizmet ihracatının 2025 yılında 123 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu kalemin de eklenmesiyle toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar doların üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüksek ihracat performansımıza ek olarak, 2025 yılında ithalatın öngördüğümüz değerin altında gerçekleşmesiyle, dış ticaret açığımızı 92,1 milyar dolarla hedeflediğimiz seviyeden daha olumlu bir noktaya taşıdık.

Dış ticaret performansımızı önümüzdeki dönemde daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki üç yılda da ticaret ortaklarımızda büyümenin yüzde 2,5 oranında yukarı yönlü olması ihracatımızı desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında mal ihracatımızı 282 milyar dolar düzeyine yükseltmeyi, mal ve hizmet ihracatında ise 410 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.

Bu olumlu gelişmeler ile cari açığımız düşük seviyelerde kalmaya devam edecek, dış finansman ihtiyacımız azalacak ve finansal istikrarımız pekişecektir. Düşük cari açık ile desteklenen enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürürken; dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya devam edeceğiz. Korumacılık eğilimlerinin hızla arttığı, tarifeler ve ihracat kısıtlamalarının yaygınlaştığı bu zorlu küresel ortamda sergiledikleri güçlü performans için, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızı ve ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum."