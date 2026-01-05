Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2026

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ayrıca CHP ve AK Parti'nin önemli toplantıları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri açıklanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ve TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde düzenlenecek değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıllık devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Lizbon)

2- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota/Washington/Ankara)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.30)

2- Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Adana/18.15)

***

500

