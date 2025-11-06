Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Brezilya'da İklim Zirvesi Görüşmesi

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüştü.

Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belém kentinde, zirve öncesinde ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Inácio Lula da Silva ile bir araya geldik. İklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz adına yürütülen küresel çabaların konuşulacağı COP30'un, ülkelerimiz ve dünya için somut ve adil sonuçlara vesile olmasını diliyorum."