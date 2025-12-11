Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Başkanı ile Görüştü... Palandöken: Basit Usulden Gerçek Usule Geçişin Ertelenmesini Talep Ettim

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti. Palandöken, görüşmede 2026 yılında basit usulde vergilendirilen esnafın gerçek usulde vergilendirilmesine geçişi öngören düzenlemenin 1 yıl ertelenmesi talebini ilettiğini açıkladı.

