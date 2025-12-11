Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Başkanı ile Görüştü... Palandöken: Basit Usulden Gerçek Usule Geçişin Ertelenmesini Talep Ettim

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti. Palandöken, görüşmede 2026 yılında basit usulde vergilendirilen esnafın gerçek usulde vergilendirilmesine geçişi öngören düzenlemenin 1 yıl ertelenmesi talebini ilettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti. Palandöken, görüşmede 2026 yılında basit usulde vergilendirilen esnafın gerçek usulde vergilendirilmesine geçişi öngören düzenlemenin 1 yıl ertelenmesi talebini ilettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti. Palandöken, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek esnaf ve sanatkarlarımızın sahada karşılaştığı güncel sorunları ve 2026'da uygulamaya geçecek olan basit usulden gerçek usule geçişin 1 yıl ertelenmesi talebini kendisine aktardım" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
