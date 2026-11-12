Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektirik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektirik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz"
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