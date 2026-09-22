Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, ikili ticaret hacmini artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin önemini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, ikili ticaret hacmini artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takaiçi'yi kabulünde, ikili ticaret hacmini artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin önemini belirtti

Kaynak: AA
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

İki oğlunun cenaze namazını kıldırıp elleriyle toprağa verdi

CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı

CHP Genel Merkezi’ne bu pankart asıldı! Verilen mesaj manidar
Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi

Kış geliyor! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da

Salah ve Fabinho'dan sonra dünyaca ünlü bir isim daha Trabzonspor'da
Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

Ünlü oyuncu en büyük bağımlılığını itiraf etti
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti

İpler tamamen koptu: New York Belediye Başkanını açıkça tehdit etti

Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

Enver Altaylı'dan savcıya odasında skandal tehdit