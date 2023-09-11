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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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