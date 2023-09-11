Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız."
Kaynak: AA / Güncel