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Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Faye telefonda görüştü

Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Faye telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret hacmi hedefleri, yatırım iş birliği ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin kazan-kazan anlayışıyla hareket edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye ile Senegal arasındaki savunma sanayii ilişkilerine ivme kazandırılmasının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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