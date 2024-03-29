Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız."