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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece İstanbul'da, 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece İstanbul'da, 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece İstanbul'da, 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık."

Kaynak: AA
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