Erdoğan ROKETSAN Tesislerini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı.
Tesislerde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tesisler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım