Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform çalışmamızı tekemmül ettirdikten sonra kamuoyumuzun takdirine sunacağız. Hedefimiz güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform çalışmamızı tekemmül ettirdikten sonra kamuoyumuzun takdirine sunacağız. Hedefimiz güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform çalışmamızı tekemmül ettirdikten sonra kamuoyumuzun takdirine sunacağız. Hedefimiz güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır"
Kaynak: AA