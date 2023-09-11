Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OVP'nin uyandırdığı yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor, yurt dışından Türkiye'ye kredi akışı da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OVP'nin uyandırdığı yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor, yurt dışından Türkiye'ye kredi akışı da inşallah başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ovp'nin uyandırdığı yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor, yurt dışından Türkiye'ye kredi akışı da inşallah başlıyor."
Kaynak: AA / Güncel