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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osman Gazi) Üzerindeki 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osman Gazi) Üzerindeki 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osman Gazi) Üzerindeki 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir"

Kaynak: AA
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