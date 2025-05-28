Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışıyla ilgili, "Laçın'ın her şeyden önce böyle muhteşem bir havalimanına kavuşmuş olması, üçüncü havalimanı olarak Azerbaycan'ı çok daha güçlü bir konuma taşıdı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yapacağı otele girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Havalimanının, Azerbaycan için hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Laçın'ın her şeyden önce böyle muhteşem bir havalimanına kavuşmuş olması, üçüncü havalimanı olarak Azerbaycan'ı çok daha güçlü bir konuma taşıdı. Fuzuli, Fuzuli'den sonra Laçın ve burada yapılacak törenlerle inşallah Azerbaycan geniş ufka bakmış olacak."