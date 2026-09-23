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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim"

Kaynak: AA