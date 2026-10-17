Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak"
Kaynak: AA