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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak"

Kaynak: AA