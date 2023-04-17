CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU -1

İSTANBUL Finans Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin finans merkeziyse, işte şimdi de yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor. Hayırlı olsun. İstanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek, bölgesel ve ilerleyen zamanlarda ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek amacıyla geliştirilen vizyoner bir projedir. 65 milyar liralık yatırım değeriyle, ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik" dedi.

Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi ilk etabının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıl 6 Şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz Ramazan ayını her bakımdan dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Hem yaraları sarmanın hem de milletimize umut olmanın müjdeli haberleler umut aşılamanın çabasındayız. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden, yatırım ve kalkınma hamlelerimize hız veriyoruz. Durmak yok, yola, yatırıma, hizmete, eser kazandırmaya devam diyerek milletimizi hayalleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz" dedi.

İSTANBUL'UN ÖNÜNDE YENİ FIRSAT PENCELERİ AÇIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün de Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz. Dünyada, New York, Londra, Frankfurt gibi asırlık merkezlerin yanında Dubai, Singapur Hong Kong gibi önemli finans merkezleri de bulunuyor. Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde batıdan, doğuya doğru kayıyor. Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu, İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Ülkemizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli ile hedeflerimizi bir adım daha yukarı taşıdık. Tarihi olarak doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un finansal piyasalar arasında aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

KİMLERLE MÜCADELE ETMEDİK Kİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaklaşık iktidara geldiğimizde birkaç yıl sonra bu müjdeyi vermiştik. Demiştik ki, bizler inşallah İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk. Kimlerle mücadele etmedik ki. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız dedik önümüze çıktılar, Ziraat Bankasını taşıyacağız dedik, önümüze çıktılar. Hepsi için aynı şeyi söylediler. Bunların kadim medeniyetimizden, tarihimizden haberleri yok. Türkiye'de finansın tarihinde neler olduğunu bunlar bilmiyor. Tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin finans merkeziyse, işte şimdi de yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor. Hayırlı olsun. İstanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek, bölgesel ve ilerleyen zamanlarda ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek amacıyla geliştirilen vizyoner bir projedir. İnşasına 2013 yılında başladığımız bu projeyle Merkez Bankamız, kamu bankalarımız ve borsamız dahil ülkemizin lokomotif kuruluşlarını İstanbul'a taşımaya karar verdik. Böylece toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle, ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik. Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu" şeklinde konuştu.