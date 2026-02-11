Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da inşa edilen konutlara yerleşen hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da inşa edilen konutlara yerleşen hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen Mine Emek, AA muhabirine, yeni evlerinde huzurla oturduklarını söyledi.

Emek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 18 yıl boyunca 8 bin 750 lira taksitle evimizde oturacağız inşallah." dedi.

Depremzede Aliye Çoban da ödeme koşullarının kendileri için uygun olduğunu belirterek, "Evimize geçtik, çok memnunuz. Ödeme kolaylığı sağlandığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Malatya

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yerleşen Zeynep Şener ise evlerini çok beğendiğini dile getirdi.

Ödeme planından memnun olduklarını aktaran Şener, "Karar çok güzel. Evlerimizin pahalı olacağını düşünüyorduk ancak uygun bir ödeme planı açıklandı. Evlerimizden memnunuz, içi sıcak ve kullanışlı." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde tamamlanan deprem konutlarında yaşayan Birsen Yıldırım da depremlerde evlerini kaybettiklerini anımsattı.

Yeni konutlarında güvenle oturduklarını belirten Yıldırım, "Depremde evimiz yıkıldı, hak sahibi olduk. Kısa sürede evimiz teslim edildi. Yüzde 65'inin hibe edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması bizim için çok iyi oldu." dedi.

Hak sahibi Mehmet Karayılan ise devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, "Yakınlarımızı kaybettik ancak devletimiz destek oldu. Açıklanan ödeme seçenekleri sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi