Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, -ULUSLARARASI Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, SAHA 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımı ile Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul ailesini yürekten kutluyorum" dedi.

'TÜRKİYE, KÜRESEL DÜZEYDE YILDIZI IŞIL IŞIL PARLAYAN ÜLKELER ARASINA ADINI GURURLA YAZDIRMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene beşincisi tertiplenen fuarımızın hamdolsun yeni rekorlarla, yeni anlaşmalarla, yeni iş birlikleriyle taçlandırmanın haklı kıvancı içindeyiz. SAHA 2026'ya bin 500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere bin 763 firma katıldı. Fuarda sahip oldukları yenilikçi özelliklerle göz dolduran 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz on yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan yüz binlerce insanımızın alın teri vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı