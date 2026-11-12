Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır"

Kaynak: AA