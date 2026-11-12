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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır"

Kaynak: AA
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