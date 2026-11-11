Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirtti
Kaynak: AA