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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirtti

Kaynak: AA
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