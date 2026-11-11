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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin önem arz ettiğini belirtti

Kaynak: AA