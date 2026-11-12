Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar, güçlü biçimde desteklenmelidir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar, güçlü biçimde desteklenmelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar, güçlü biçimde desteklenmelidir"
Kaynak: AA