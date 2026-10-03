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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin"

Kaynak: AA
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