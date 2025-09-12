Erdoğan'dan A Milli Takıma Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisiyle birlikte "12 Dev Adam" etiketine de yer verildi.