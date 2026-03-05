Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük baş ağrımız olan enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe, fiyat istikrarını sağladıkça, geçici zorlukları aştıkça Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, açıklanan büyüme rakamlarını hep birlikte takip ettiklerini, dünyadaki belirsizliklere ve bölgede dalga boyu artan krizlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü belirtti.

Milli gelirin 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 18 bin 40 dolara yükseldiğini ifade eden Erdoğan, sanayi sektörünün son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydettiğini söyledi.

Bu rakamlarla 2025'te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi olduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G20 ülkeleri içinde ise 5'inci sırada yer alıyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe, fiyat istikrarını sağladıkça, geçici zorlukları aştıkça Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçek ki, elde ettiğimiz tüm bu başarılarda siz esnaf ve sanatkarlarımızın çok önemli payı vardır. Rabb'im sizlerden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin. Sizlerle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi bizlere nasip eylesin diyorum."

"Ticaret erbabını yalnız bırakmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak hiçbir zaman ticaret erbabını yalnız bırakmadıklarını, destek paketleriyle, teşviklerle, kredi imkanları ve yaptıkları düzenlemelerle, esnafın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli tüm adımları attıklarını dile getirdi.

Salgın sürecinde zarara uğrayan esnafa dört ayrı program kapsamında yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağladıklarını, 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkara Halkbank üzerinden 6,7 milyar lira tutarında destek kredisi kullandırdıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"2002'de 5 bin lira olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitini 2023'te 650 bin liraya, 2024'te 750 bin liraya, 2025'te ise tam 1 milyon liraya çıkardık. İş yeri ve taşıt alımları kapsamındaki indirimli kredilerin üst limitini 2 milyon 500 bin liraya yükselttik. Ayrıca ticari araç edinme kredisine 0-5 yaş aralığındaki araçları da dahil ettik. İşletme kredilerini yüzde 33, yatırım kredilerini ise yüzde 66,6 oranında artırdık. Krediler üzerinden banka ve kooperatiflerce yapılan kesintilerde de önemli iyileştirmelere gittik. 2002'de bloke sermaye dahil krediler üzerinden yapılan kesintiler yüzde 19'du. Bugün geldiğimiz noktada kesintiler doğrudan kullandırım halinde yüzde 3,5, kefaletli kullandırım halinde ise yüzde 6'ya inmiş durumda. Bir diğer çarpıcı rakam şudur: 1951-2002 arası dönemde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan toplam kredi tutarı yalnızca 152 milyondur. İktidar olarak biz ise son 24 yılda ticaret erbabımıza tam 752 milyar liranın üzerinde kredi desteği sunduk. Yani 24 sene içinde geçtiğimiz 51 yılda verilen kredileri tam beşe katladık."

Vergi ve SGK borçlusu esnaf için düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi bir rekora imza atarak, ülke genelindeki esnaf ve sanatkarlara 164 milyar liralık finansman akışı sağladıklarını belirtti.

Geçen sene ise 81 ildeki 258 bin esnafa 176 milyar lira tutarında finansman desteği vererek, yıllık bazda yeni bir rekor daha kırdıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylelikle 2024 yılına kıyasla 2025'te kullandırım tutarında yüzde 53,1 artış kaydedildi. 2026 yılı başında yürürlüğe girecek olan kredilere ilişkin yüzde 33 oranındaki faturalandırma şartı uygulamasını bir yıl süreyle öteledik. Mevcut durumda yalnızca iş yeri ve araç edindirme için sağlanan yatırım kredilerine üst limiti 2,5 milyon lira olan makine ve teçhizat alımı kredisini de dahil ettik. Yine kısa süre önce vergi ve SGK borçları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız lehine yeni bir düzenleme yaptık. Bu düzenleme ile vergi ve SGK borçları bulunan esnafımızın kullanacağı kredinin en fazla yüzde 25'i ve 1 yıl içinde azami 300 bin lirası bu borçlar kapsamında tahsil edilebilecek."

Kooperatiflere 4,5 milyar liralık kredi paketi

Erdoğan, sistemin en kritik unsurlarından biri olan kooperatifleri de güçlü şekilde desteklediklerini vurguladı.

Yakın zamanda yapılan değişiklikle KOOP-DES'e tekrar başvuru yapabilme süresini 5 yıldan 4 yıla indirdiklerini, kadın kooperatif ürünleri için barkod ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son olarak kooperatiflerimizin kullanımına özel yeni bir destek mekanizması oluşturduk. İki kuruluş arasında imzalanan protokol kapsamında 4,5 milyar liralık kredi paketini kooperatiflerimizin hizmetine sunmuş olduk. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah, bundan sonra ticaret erbabımıza gerekli tüm destekleri sunmayı, kendilerine her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle soframızı şereflendiren siz değerli kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı iletiyor, her birinizin ramazan-ı şerifini tekrar gönülden tebrik ediyorum."