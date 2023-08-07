Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan sözlerine, Kocaeli Derince Limanı mevkiinde TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı ve Kocaelili vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kabine toplantısında fındık alım fiyatlarını değerlendirdikleri bilgisini veren Erdoğan, "Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca, alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere pirim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram aşına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak" ifadelerini kullandı.