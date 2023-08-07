Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan sözlerine, Kocaeli Derince Limanı mevkiinde TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı ve Kocaelili vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhuriyetin ikinci asrının ' Türkiye Yüzyılı' olmasının önünde hiçbir mani görmediklerini söyleyen Erdoğan, "Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek iradeye, vizyona, tecrübeye, hazırlığa, enerjiye sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek altyapıya ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Geçmişteki tüm kayıplarımızın gerisinde tefrika, tüm kazanımlarımızın altında birlik beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Nitekim ülke ve millet olarak ne zaman atağa kalksak hemen milli birliğimize, toprak bütünlüğümüz, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Son 10 yıldır aynı oyunun aynı kirli tuzakların sayısız örneğini hep beraber yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar nice saldırıyı akamete uğrattık. Hamd olsun milletimiz geçmişten çıkardığı dersler sayesinde, adım adım Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atmış, duvarlarını yükseltmiş, çatısını çatmıştır" diye konuştu.'AMAÇ ÜZÜM YEMEK DEĞİL BAĞCIYI DÖVMEK'Kemerköy Termik Santrali'nde yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, "Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral ülke ekonomisine yıllık 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla artan termik santral ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenme noktasına geldiği için yeni kömür havzalarıyla üretime devam etmesi gerekiyordu. Kömür santralleri Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan krizle birlikte Avrupa ülkelerinin tekrar en önemli enerji kaynağı haline geldi. Almanya ve Fransa başta olmak üzere hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Kömür çıkartılacak alanda kesilecek ağaçların kat be kat fazlası üzeri kapatılan sahalara ve diğer alanlara dikilerek, ülkemizin orman varlığı artışına katkı sağlandığı ilgili kurumlar tarafından defalarca açıklanmıştır. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. 2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikerek bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmadan işimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.'MİLYARLARI AŞAN AĞAÇ DİKİMLERİ YAPTIK'Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum; Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Buradan soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı, fidanı diktiniz veya kızılağaç diktiniz? Ne kadar ağaç diktiniz, çıkın rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana milyonlar değil milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık. Zeytin ağaçlarını fidanlarını diktik. Yurt içinde mankurtlar ve yurt dışındaki azılı düşmanlarımız tarafından ülkemiz aleyhinde yürütülen yalan ve iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi strateji her gün biraz daha çöküyor. Aynı karanlık stratejinin tezahürü taktiklerin bitip tükenmeyeceği anlaşılıyor. Muhalefet görünümlü operasyon aygıtlarının medyada, sosyal medyada, kendilerini rahat hissettikleri kimi kamusal alanlarda sergiledikleri provokatif söz ve davranışların çoğu bu gayeye matuftur. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır" dedi.'BU MİLLET KİMİ NEREYE OTURTACAĞINI GAYET İYİ BİLİYOR'Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefetin seçim sonuçlarını kabullenemediğini söyleyen Erdoğan, "Her gün bir aday daha çıkıyor. Bitmeyecek sizin adaylarınız, siz çıkarmaya devam edin. Bu millet kimi nereye oturtacağını gayet iyi biliyor. Kavganın, skandalın, kapalı kapılar ardında ittifak ortaklarından bile habersiz yapılan kirli pazarlıkların ardı arkası hiç kesilmiyor. Vergi uzmanı oldukları için, matematiği çok iyi bildikleri için 38-39 tane milletvekilliğini yavrucuklara dağıtıyorlar ondan sonra da eyvah yalnız kaldık diyorlar. Halil İbrahim Sofrası diyerek aylarca millete pazarladıkları masada, seçimden beri çeşitli ayak oyunlarıyla birbirlerini yemekle meşguller" diye konuştu.Konuşmasında vatandaşa da seslenen Erdoğan, insanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar, inişler çıkışlar, darlıklar bolluklar olabileceğini söyleyerek, "Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel ve küresel krizlerin hem de kendi sosyal bünyemize has birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Türkiye'nin gücü de imkanları da potansiyeli de geçmişle mukayese edilemeyecek derecede büyüktür. Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının bizim dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey ülkenin milli çıkarlarını, ülkenin ortak menfaatlerini, evlatlarımızın geleceğini küçük beklenti ve endişelerin önüne koymaktır" ifadelerini kullandı.'6.5 MİLYON KONUTU DAHA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Depremin yaralarını sarmak adına çalışmaların da devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6.5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1.5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ise ertelenemez bir mecburiyet halini almıştır. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır. İnşallah 15 Ağustos tarihine kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon konusunda en büyük başarının kendi dönemlerine ait olduğunu belirterek, "Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Yani biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" açıklamasında bulundu.'TÜRK DEMOKRASİSİNİ SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA İLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'102 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile idari yargı hakiminin kura töreninde ileriki döneme dair hedefleri kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Cumhur ittifakındaki ortaklarımızla istişare içinde bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız" diye konuştu.'GÜÇ BİRLİĞİNDEN DUYACAĞIMIZ MEMNUNİYETİ İFADE ETTİM'Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeye de değinen Erdoğan, "Filistin davasına ve Filistin halkının mücadelesine verdiğimiz güçlü desteği bu vesileyle bir kez daha yineledik. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ülkemizin ev sahipliğinde bir araya gelmesi bu ziyarete farklı bir boyut katmıştır. Filistinli kardeşlerimizin aralarındaki itilafları gidererek güç birliği yapmasından duyacağımız memnuniyeti her iki dostumuza açıkça ifade ettim" diye konuştu.'HER KURUMUMUZUN HİZMET STANDARDI YÜKSELİYOR'Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan 497'si kadın, bin 592'si erkek toplam 2 bin 89 polis memurumuzun yemin töreni için Gölbaşı'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tedbirlerin ne kadar isabetli olduğunu gördüklerini dile getiren Erdoğan, "İster yargı, ister güvenlik, isterse mülki idare olsun FETÖ'cü unsurlardan arındırdığımız her kurumumuzun hizmet standardı yükseliyor. Devletimiz 40 yıl boyunca kılcallarına kadar sızan FETÖ virüsünden temizlendikçe vatandaşına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getiriyor. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek inşallah bu kazanımı çok daha ileriye taşıyacağız. Gardımızı düşürmeden, yaşadığımız acıları unutmadan mücadeleyi sürdürmek, şehitlerimize karşı vefa borcumuzdur" dedi.'İDEF23 KENDİ REKORUNU KIRMIŞTIR'Türkiye'nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayisinin geldiğini söyleyen Erdoğan, "Bu sene 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF23), Türk savunma sektörünün ulaştığı gurur verici seviyeyi görme fırsatı bulduk. Yerli ve yabancı, toplam 1461 firmanın temsil edildiği fuar boyunca, imzalanan sözleşmelerin proje hacmi, 56 buçuk milyar liradır. İmzalanan anlaşma sayısı itibarıyla, İDEF23 kendi rekorunu kırmıştır. Son derece başarılı geçen İDEF23 de katkısıyla, inşallah sene sonunda 6 milyar dolarlık savunma ihracatı hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.Geçen hafta yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına da değinen Erdoğan, "Toplantımız, ordumuzun gücünü güç katmıştır. Şurada aldığımız kararların; ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'ye fedakarca hizmet etmiş tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev tevdi ettiklerimize de Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" dedi.Geçen hafta açıklanan 2 verinin Türkiye'nin doğru yolda olduğunu teyit eder nitelikte olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Temmuz ayı ihracat rakamları, bu alanda yakaladığımız ivmenin artarak sürdüğünü gösteriyor. İhracatımız temmuzda, yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu. Bu rakamla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştık. 2023'ün ilk 7 ayında ihracatımız ise, 1443 milyar 435 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla, son 12 aylık ihracatımız yüzde 2,1 artışla, 253 milyar 380 milyon doları buldu. Bir diğer sevindirici gelişme, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının, imalat içindeki payının artmasıdır. 2022 yılında yüzde 37 olan bu oran, yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e çıkmıştır. Türkiye için üreten, çalışan ve istihdam oluşturan; Türk ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.'HEDEFİMİZİ TUTTURACAĞIMIZA İNANIYORUM'İhracat gibi, turizm sektöründen de müjdeli haberler alındına değinen Erdoğan, "Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde turizm gelirimiz ise yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Gecelik ortalama harcama ise 67 dolardan yaklaşık 100 dolara yükseldi. Temmuz ayının da turizmciler açısından güzel geçtiğini görüyoruz. Turizmde 2023 hedefimizi 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. 6 ay önce yaşadığımız deprem felaketine ve seçim sürecine rağmen hedefimizi koruyoruz. Yıl sonunda hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.MİLLİ SPORCULARA TEBRİKSporda da Türkiye'nin başarı grafiği giderek yükseldiğini belirte Erdoğan, "Sporcularımız sadece 2023 senesinde katıldıkları müsabakalarda toplam 3 bin 883 madalya kazanarak yüzümüzü ağarttı. Filenin Efeleri'nin başarısından sonra genç haltercilerimiz geçen hafta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kürsüyü kimseye bırakmadı. Dün ise millet olarak hepimizin göğsünü kabartan bir başka zafere tanıklık ettik. Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizlere gerçekten büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarının ata sporumuzun okçulukta geldiği yer itibariyle gerçekten her türlü takdire şayandır. Farklı branşlarda İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç yeteneklerimizin hepsini buradan şahsım ve milletimim adına tebrik ediyor, her birinin anlından öpüyorum" ifadelerini kullandı.Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.'OVP'NİN 85 MİLYONUN TAMAMINA REHBERLİK EDECEĞİNE İNANIYORUZ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hükümet için bir yol haritası mahiyetinde olan Orta Vadeli Programla (OVP) ilgili kendisini bilgilendirdiğini söyleyen Erdoğan, "Orta Vadeli Programımız başta iş dünyamız olmak üzere sendikalarla, odalarımız ve sivil toplum temsilcileriyle yakın diyalog halinde hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız Orta Vadeli Programın 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz" dediFINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI
Kabine toplantısında fındık alım fiyatlarını değerlendirdikleri bilgisini veren Erdoğan, "Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca, alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere pirim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram aşına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak" ifadelerini kullandı.